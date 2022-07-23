شاهد.. ‏”جونسون” يشارك القوات الأوكرانية التدريبات لمواجهة الغزو الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو مشاركة رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، بوريس جونسون القوات الأوكرانية التدريبات لمواجهة الغزو الروسي. وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جونسون وهو يرتدي معدات عسكرية كاملة وسماعات رأس تكتيكية بينما يجرب مجموعة متنوعة من الأسلحة . وجاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة يوركشاير لمشاركة القوات الأوكرانية في التدريبات التي تجريها المملكة المتحدة لتأهيل قوات كييف مع احتدام حرب بلادهم ضد روسيا.

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