الهيئة السعودية للفضاء تنظم معسكر (انطلق للفضاء) في نسخته الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يعود المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء” في نسخته الثانية افتراضيًا تحت تنظيم الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع الشريك التدريبي TSTI، حيث يهدف البرنامج لتنمية المعرفة للطلاب والطالبات بالتخصصات العلمية في مجال الفضاء, وذلك عن طريق رفع الوعي وزيادة المعرفة والفضول حولها.

ويستهدف المعسكر طلاب وطالبات الثالث متوسط إلى جانب المراحل الثانوية على أن يكون مخصصًا لمسار العلوم الطبيعية “علمي” لصفي الثاني والثالث ثانوي.

وتشمل معايير المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويدرس حاليًا في الثالث متوسط أو المرحلة الثانوية حيث سيكون مخصصًا لمسار العلوم الطبيعية لكلٍ من صفي الثاني والثالث ثانوي، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة مع تجاوز امتحان القبول الخاص بالمعسكر.

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ومن المقرر أن ينطلق المعسكر بمسارين متوازيين، المسار الأول “استكشاف الفضاء: مقدمة في علوم الفضاء” والذي يستهدف طلاب الثالث متوسط والأول ثانوي بمعدل خمسة أيام، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا.

بينما يستهدف المسار الثاني “التعرف على الفضاء: مقدمة في الملاحة الفضائية وأنظمة الفضاء” طلاب وطالبات الثاني والثالث ثانوي من تخصص العلوم الطبيعية “علمي”، بمعدل خمسة أيام من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 5 عصرًا.

وسيُنظم المعسكر افتراضيًا من 14 – 18 أغسطس؛ وتنتهي فترة التسجيل من خلال الرابط: https://s.ssc.gov.sa/787 في 6 أغسطس 2022م.

تأتي هذه الخطوة لرفع الدراية العلمية بمدى أهمية التخصص بعلوم الفضاء وتقنياته فضلًا عن الإشارة لأهميتها وتسليط الضوء حولها، لإلهام وتحفيز الأجيال القادمة.