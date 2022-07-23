لجنة الأحياء العشوائية بجدة تدعو إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

دعت لجنة الأحياء العشوائية بـجدة، المواطنين اليوم السبت، إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، حسبما أفادت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

الأوراق المطلوبة لصرف تعويضات الأحياء العشوائية بجدة

وعن متطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية في جدة، فتشمل: صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك، وصورة الهوية الوطنية للمالك بصيغة PDF وصورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية.

كما تتضمن: صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، وصورة فاتورة الكهرباء ـ الماءـ ورقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك وإضافة الاسم الرباعي ورقم بطاقة الأحوال.

إلى ذلك يجب تقديم صورة جوية للمواقع أو أي صور أخرى إن وجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى.

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كما يشترط تقديم مخالصات من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، على أن ترسل طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية.