التعليم تعلن عن نتيجة حركه النقل الخارجي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم عن نتيجة حركة النقل الخارجي، لعام 1443هـ ويمكنكم الاستعلام عنها عبر نظام نور. رابط معرفة النتيجة: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx أخبار قد تهمك

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