“فورمولا 1”.. لوكلير أول المنطلقين في جائزة فرنسا الكبرى

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وضع شارل لوكلير، فريقه فيراري في المقدمة في سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا1، اليوم السبت، بينما سينضم ماكس فيرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للسائق القادم من موناكو في الصف الأمامي في سباق الغد.

واحتل سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز الثالث، وسيكمل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات الصف الثاني.

وكانت المنافسة محتدمة بين لوكلير وفيرستابن مع تفوق الأول بفارق ضئيل بلغ 0.008 ثانية عن الهولندي، بينما كان بيريس خلفهما بأربعة أعشار من الثانية.

وجاء ترتيب الجولة الثالثة من التجارب الرسمية كالتالي:

1. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.872

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:31.176

3. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:31.335

4. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:31.765

5. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:32.032

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:32.131

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:32.552

8. يوكي تسونودا (اليابان/الفاتاوري-ريد بول) 1:32.780

9. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 0.000

10. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 0.000



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Source akhbaar24

