تقنية الجوف تعلن موعد القبول والتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

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المناطق_واس أعلنت الكلية التقنية للبنين بمنطقة الجوف موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444 هـ . وأوضحت الكلية أن التسجيل متاح في تخصصات ، قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ، وقسم التقنية الكهربائية ، وقسم التقنية الإدارية ، وقسم تقنية الاتصالات وقسم تقنية التبريد والتكييف بدءًا من يوم غدٍ الأحد حتى 29 من الشهر الجاري، داعية الراغبين باللاطلاع على شروط القبول والتسجيل زيارة البوابة الإلكترونية للقبول الموحد (قبولي) عبر الرابط التالي: ‏(https://adm.tvtc.gov.sa/registration). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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