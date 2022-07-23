يوفنتوس يستهل جولته الأمريكية بالفوز أمام تشيفاس المكسيكي (فيديو وصور)

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استهل فريق يوفنتسو الإيطالي جولته الأمريكية تحضيرًا للموسم الجديد بالفوز أمام نظيره تشيفاس الأمريكي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت). وتقدم يوفنتوس بعد مرور (10) دقائق من عمر اللقاء عن طريق لاعبه ماركو دا غراسا قبل أن يضيف زميله ماتيا كومبانيون الهدف الثاني في الدقيقة (80).

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