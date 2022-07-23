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يوفنتوس يستهل جولته الأمريكية بالفوز أمام تشيفاس المكسيكي (فيديو وصور)

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استهل فريق يوفنتسو الإيطالي جولته الأمريكية تحضيرًا للموسم الجديد بالفوز أمام نظيره تشيفاس الأمريكي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت).

وتقدم يوفنتوس بعد مرور (10) دقائق من عمر اللقاء عن طريق لاعبه ماركو دا غراسا قبل أن يضيف زميله ماتيا كومبانيون الهدف الثاني في الدقيقة (80).

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Source akhbaar24


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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