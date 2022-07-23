لاعب الريان القطري يرفض عرضًا مغريا من ضمك

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كشفت مصادر صحفية عن رفض لاعب نادي الريان القطري ، الإيفواري يوهان بولي عرضا مغريا للانتقال خلال الميركاتو الصيفي الجاري لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” كووورة”، ان بولي رفض عرضا مغريا من نادي ضمك.

وأشار إلى أن بولي تمسك بالبقاء مع الريان لموسم آخر ، لرغبته في استكمال دوري أبطال آسيا مع الفريق القطري الذي تأهل للدور ثمن النهائي.

وسجل بولي 8 أهداف خلال 17 مباراة، خاض فيها اللاعب الإيفواري 1435 دقيقة في موسم 2021-2022.

وكان بولي قد انضم إلى الريان قادما من نادي سينت ترويدن البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020، ويستمر عقده حتى يونيو2023.

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Source akhbaar24

