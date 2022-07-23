رئيس جمهورية كازاخستان يصل جدة

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المناطق_واس وصل فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان إلى جدة اليوم. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، والقائم بأعمال سفارة المملكة بجمهورية كازاخستان حسين المحمادي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد عبدالله بن ظافر. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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