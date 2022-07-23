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الصحة تتفاعل مع حالة مواطن يعاني من سمنة مفرطة

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تفاعلت وزارة الصحة مع حالة المواطن طارق سلمان العميري (30 عاما) الذي يعاني من سمنة مفرطة حيث يبلغ وزنه حاليا 185 كيلوجراما الأمر الذي أدى لمضاعفات خطيرة على صحته وفقد النظر في العين اليمني فيما يعاني ألما شديد تحت العين اليسرى.

وقال العميري لـ"دوت الخليج" إن الوزارة تواصلت معه بعد أن حصلت على رقم التواصل من بعض رواد موقع "تويتر" ومن ضمنهم الناشط سعود الهفتاء @saud050078 الذي أوصل رسالة نداء إلى وزارة الصحة لمعالجة وضع المريض طارق العميري.

وتفاعل رواد موقع "تويتر" مع الحالة خصوصا أن المريض شرح في مقطع فيديو وضعه الصحي وكذلك المحاولات للحصول على العلاج.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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