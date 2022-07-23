الصحة تتفاعل مع حالة مواطن يعاني من سمنة مفرطة

وقال العميري لـ"دوت الخليج" إن الوزارة تواصلت معه بعد أن حصلت على رقم التواصل من بعض رواد موقع "تويتر" ومن ضمنهم الناشط سعود الهفتاء @saud050078 الذي أوصل رسالة نداء إلى وزارة الصحة لمعالجة وضع المريض طارق العميري.
وتفاعل رواد موقع "تويتر" مع الحالة خصوصا أن المريض شرح في مقطع فيديو وضعه الصحي وكذلك المحاولات للحصول على العلاج.
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