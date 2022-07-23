الأرصاد: خرائط الحمل الحراري في السعودية غير دقيقة

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد إن الخرائط المتداولة للحمل الحراري غير صحيحة ،كما أن الدراسات التي تتحدث عن الوصول إلى 60 درجة مئوية غير دقيقة ولا يمكن العيش تحت هذه الحرارة العالية.
وأضاف القحطاني: الدراسات عن الوصول إلى 60 درجة مئوية لايمكن الجزم بها، والخرائط المتداولة عبر مواقع التواصل يجب تفسيرها من المختصين حتى لايساء فهمها.
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