الأرصاد: خرائط الحمل الحراري في السعودية غير دقيقة

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد إن

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الخرائط المتداولة للحمل الحراري غير صحيحة ،كما أن الدراسات التي تتحدث عن الوصول إلى 60 درجة مئوية غير دقيقة ولا يمكن العيش تحت هذه الحرارة العالية

وأضاف القحطاني: الدراسات عن الوصول إلى 60 درجة مئوية لايمكن الجزم بها، والخرائط المتداولة عبر مواقع التواصل يجب تفسيرها من المختصين حتى لايساء فهمها.