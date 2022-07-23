سحب السيارة بدون أمر تنفيذ مخالف للنظام

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جبال عسير تجذب عشاق المغامرة بـالهايكنج والطيران الشراعي
الجبال من أكثر الأماكن المفضلة لهواة السياحة والرياضة والاستجمام، يمارس فيها هواة المشي الجبلي "الهايكنج" والتسلق والمغامرة...
الصحة تتفاعل مع حالة مواطن يعاني من سمنة مفرطة
تفاعلت وزارة الصحة مع حالة المواطن طارق سلمان العميري (30 عاما) الذي يعاني من سمنة مفرطة حيث يبلغ وزنه حاليا 185 كيلوجراما الأمر الذي...
الأرصاد: خرائط الحمل الحراري في السعودية غير دقيقة
قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد إن الخرائط المتداولة للحمل الحراري غير صحيحة ،كما أن الدراسات التي تتحدث عن الوصول إلى 60...
القبض على مواطن لإيوائه 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتهامة عسير على مواطن لتأجيره سكنًا يعود إليه لـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية،...
القبض على مواطن يروج أسلحة ومخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منطقة حائل على مواطن استخدم مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة له لعرض المواد المخدرة...
أمير عسير يشهد عفو مواطنين عن قاتل والدهم
شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال عفو مواطنين لوجه الله دون مقابل، وصلحا قبليا لخلاف استمر عشرات السنين، وذلك في المجلس العام...
قرار بتحويل 40 كلية إلى كليات تطبيقية تقدم دبلومات تتوائم مع احتياجات سوق العمل
أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم قرارا بتحويل 40 كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية: (صحية، وتقنية، وهندسية)...
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