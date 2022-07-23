أمير عسير يشهد عفو مواطنين عن قاتل والدهم

حيث أعلن أولياء الدم العفو عن قاتل والدهم الراحل نبيل العدواني، كما تنازل المواطن حسين الشهراني عن حقه في قاتِل ابنه الوحيد، وذلك استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير.
هذا وأثنى الأمير تركي بن طلال على ما قام به المواطنون في حل النزاع، مؤكدا أن هذا الصلح يشيع الفرح بين كل قبائل المنطقة.
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