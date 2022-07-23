القبض على مواطن بحوزته 65 كيلوجراما من القات

جبال عسير تجذب عشاق المغامرة بـالهايكنج والطيران الشراعي الجبال من أكثر الأماكن المفضلة لهواة السياحة والرياضة والاستجمام، يمارس فيها هواة المشي الجبلي "الهايكنج" والتسلق والمغامرة... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 24 ذو الحجة 1443 هـ 24 ذو الحجة 1443 هـ

الصحة تتفاعل مع حالة مواطن يعاني من سمنة مفرطة تفاعلت وزارة الصحة مع حالة المواطن طارق سلمان العميري (30 عاما) الذي يعاني من سمنة مفرطة حيث يبلغ وزنه حاليا 185 كيلوجراما الأمر الذي... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 24 ذو الحجة 1443 هـ 24 ذو الحجة 1443 هـ

الأرصاد: خرائط الحمل الحراري في السعودية غير دقيقة قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد إن الخرائط المتداولة للحمل الحراري غير صحيحة ،كما أن الدراسات التي تتحدث عن الوصول إلى 60... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 24 ذو الحجة 1443 هـ 24 ذو الحجة 1443 هـ

القبض على مواطن لإيوائه 3 مخالفين لنظام أمن الحدود قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتهامة عسير على مواطن لتأجيره سكنًا يعود إليه لـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 24 ذو الحجة 1443 هـ 24 ذو الحجة 1443 هـ

سحب السيارة بدون أمر تنفيذ مخالف للنظام مع ازدياد اللغط حول صحة المواد القانونية والنظامية التي تسمح للشركات العاملة في نشاط التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير اليومي،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ذو الحجة 1443 هـ 24 ذو الحجة 1443 هـ

القبض على مواطن يروج أسلحة ومخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منطقة حائل على مواطن استخدم مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة له لعرض المواد المخدرة... حائل: دوت الخليج حائل: دوت الخليج 24 ذو الحجة 1443 هـ 24 ذو الحجة 1443 هـ

أمير عسير يشهد عفو مواطنين عن قاتل والدهم شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال عفو مواطنين لوجه الله دون مقابل، وصلحا قبليا لخلاف استمر عشرات السنين، وذلك في المجلس العام... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 24 ذو الحجة 1443 هـ 24 ذو الحجة 1443 هـ

قرار بتحويل 40 كلية إلى كليات تطبيقية تقدم دبلومات تتوائم مع احتياجات سوق العمل أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم قرارا بتحويل 40 كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية: (صحية، وتقنية، وهندسية)... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ذو الحجة 1443 هـ 24 ذو الحجة 1443 هـ

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