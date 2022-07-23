لجنة عشوائيات جدة تباشر أعمال الإزالة

وبينت اللجنة استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء، وهي: بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة، مؤكدة أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية، وفقًا لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا، وتشمل: المتنزهات، وقويزة، والعدل، والفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي.
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