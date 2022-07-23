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باوامر سانتو.. اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع صفقة الموسم

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محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى عن أن إتحاد الفريق الأول لكرة القدم بناي اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع صفقة الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع أحمد بامسعود

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أكدت تقارير صحفية أن إدارة اتحاد جدة في الوقت الحالى دخلت في مفاوضات مع اللاعب أحمد بامسعود الظهير الأيسر لنادي الفيحاء، خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

وأشار التقرير إلى ان إدارة الفريق في الوقت الحالى تسعى لإنهاء الصفقة سريعًا خاصة أنها قادمة من توصية المدير الفني البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الجديد، ويرغب المدرب في تواجد اللاعب في المعسكر التحضيري لفريق اتحاد جدة والذي يقام في النمسا.

وشارك اللاعب أحمد بامسعود خلال الموسم المنصرم مع فريق الفيحاء وقادهم للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب فريق الهلال السعودي.

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تعاقدات اتحاد جدة

وحتى الآن تعاقد فريق اتحاد جدة مع اللاعب زكريا هوساوي من صفوف فريق أحد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، واقتراب العميد من التعاقد مع طارق حامد لاعب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق المصري.

ولم يحقق اتحاد جدة أي بطولة في الموسم المنصرم حيث احتل المركز الثاني في بطولة دوري كأس الأمير بفارق نقطتين فقط عن الهلال وكانت منافسة شرسة استمرت حتى الجولة الأخيرة من عمر البطولة.

مهارات أحمد بامسعود

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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