شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعد للإعلان عن صفقته الأجنبية بعد الاتفاق الرسمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، للإعلان عن أول صفقاته الأجنبية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب العميد في تدعيم صفوفه بصفقات قوية والمنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد وصول البرتغالي نونو سانتو لتدريب الفريق، خلال الموسم الجديد.

اتحاد جدة يحصل على خدمات طارق حامد

وأعلن وليد عمر الإعلامي السعودي، عن تلقي اتحاد جدة إخطار رسمي، يؤكد نهاية علاقة طارق حامد بنادي الزمالك، وانتهاء عقده بشكل رسمي.

وتابع: "طارق حامد وقع على عقود الانتقال إلى الاتحاد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفارس الأبيض، واللاعب في طريقه لقلعة العميد".

وأضاف: "الصفقة كانت محل شك وكانت مهددة بالفشل، بسبب موقف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني من ضمه، إلا أن اللاعب سوف ينضم للفريق".

الكشف موعد انضمام حامد للاتحاد ورقم قميصه

وكتب وليد عمر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوف يتم الإعلان الرسمي عن انضمام النجم المصري بشكل رسمي إلى اتحاد جدة، بعقد حتى عام 2024". وتابع: "من المنتظر أن يرتدي لاعب وسط الزمالك السابق، القميص رقم 3، مع العميد، ليصبح الصفقة الثالثة بعد ضم أحمد شراحيلي مدافع الشباب، وزكريا هوساوي ظهير أيسر نادي أُحد".

مهارات طارق حامد