اخبار الخليج – ASK Real Estate تطلق تطبيقًا متخصصًا في إدارة العقارات

أعلنت شركة ASK Real Estate عن إطلاقها تطبيق «BRYK» الذي يعتبر أول تطبيق عقاري متطور في البحرين يقدم نطاق واسع من الخدمات العقارية التي تسهل عملية إدارة العقارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الشركة المستمر نحو دعم وتعزيز القطاع العقاري في المملكة ليصبح رائدًا في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال السيد حازم عبدالكريم، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لدىASK Real Estate: «إننا فخورون جدًا بهذا الإنجاز المهم، حيث يعتبر تدشين هذا التطبيق إحدى المبادرات التي حرصت الشركة على تحقيقها والتي حظت بدعم كبير من قبل مجلس الإدارة والمساهمين، ويشكل نقلة نوعية في مجال خدمات القطاع العقاري بالمملكة»، مشيرًا إلى أن «أحد أهم الأهداف الاستثمارية في الشركة هو تطوير مجال التقنيات العقارية في السوق. تدير الشركة حاليًا أصولاً تصل قيمتها إلى مليار دولار، حيث قمنا بتوسعة نطاق عمل الشركة ليشمل المنشآت التعليمية واللوجستية».

وأضاف: «إن إطلاق تطبيق BRYK يشكل نقطة تحول مهمة في القطاع العقاري البحريني، حيث بدأت مختلف الأسواق العقارية العالمية في التحول الرقمي تجاه تقديم وإدارة الخدمات العقارية عبر الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية والتي تساهم في تسهيل الإجراءات، تسريع تقديم الخدمات، والتخلص من المعاملات الورقية. كما يفتح آفاق واسعة لطرح المزيد من الخدمات المميزة التي ستدعم نمو القطاع العقاري».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، السيد كريم يازجي: «لقد تم تصميم وإعداد التطبيق من قبلنا من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة ومواكبة التطور التقني الذي نشهده في شتى المجالات. يقدم BRYK نطاق واسع من الخدمات مثل إدارة العقارات، إدارة المرافق، إدارة عمليات الصيانة، تقديم الخدمات، وتفاصيل رسوم الخدمات وغيرها من الخدمات الضرورية المرتبطة بالقطاع العقاري».

وأضاف السيد يازجي: «كما حرصنا على إضافة عدة مميزات لتسهيل تقديم الخدمات مثل الفواتير الالكترونية الآلية وتوفير منصة تواصل بين المالك والمستأجر ومدراء العقار. كما يحتوي على بوابة إلكترونية لدفع الرسوم لتسهل عملية دفع رسوم الخدمات واستلام الإيجارات وإصدار فواتير لشتى الخدمات المتعلقة بالعقار».

وتابع: «لقد تم تصميم هذا التطبيق الأول من نوعه في البحرين خصيصًا لشركة ASK Real Estate من أجل تسهيل عملية إدارة العقارات، لكنه متاح أيضًا للراغبين من الاستفادة من المميزات التي يقدمها وذلك عبر التواصل مع الشركة». مشيرًا إلى أن «التطبيق شهد عدة مراحل من التطوير وتم تجربته على عدة مشاريع للتأكد من سلاسته وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة، وقد لاقى استحسان كبير من قبل المستأجرين والملاك على حد سواء».

وأختتم حديثه بالقول أن الشركة سباقة دومًا إلى الريادة والابتكار وتحقيق المزيد من الإنجازات بهدف دعم تطلعات العملاء وتنمية القطاع العقاري في مملكة البحرين.

وتعتبر ASK Real Estate، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على رخصة التثمين العقاري من الفئة «أ» الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.