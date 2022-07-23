“مكافحة المخدرات بحائل” تقبض على شخص روج لمواد مخدرة وأسلحة نارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منطقة حائل على مواطن استخدم مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة له لعرض المواد المخدرة والأسلحة النارية وترويجها وبيعها، حيث ضبط بحوزته (3.3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، و(3780) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(2487) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وممنوعات، و(11) قطعة سلاح ناري، و(168) طلقة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة..

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