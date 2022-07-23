شاهد .. استشاري القلب “خالد النمر” يكشف ماهي “متلازمة القلب السعيد” وكيف تسبب الجلطة المفاجئة

محمد بن مسعود - الدمام - قال استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر إن متلازمة القلب السعيد مثل مفاجأة عيد الميلاد قد تسبب جلطة للقلب.
وأضاف خلال مداخلة على قناة “الإخبارية” إن تلك المتلازمة تم وصفها في المراجع العلمية لأمراض القلب في العالم في عام 2022 وتمت عليه دراسات مشهورة جدا في 3 مدن أوروبية من بينها “إسبانيا واليونان”
وأوضح أن متلازمة القلب السعيد قد تأتي من الأخبار السعيدة مثل المفاجاة بحفلة عيد الميلاد أو مشاهدة شخص لم تره من 50 سنة زواج أو وظيفة كان ميؤوس منها.
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وأشار إلى أن الانفعالات النفسية تزيد من “الكيتوكولاميس” ما يتسبب في جلطة بالقلب .
وتابع : بعض البشر قلوبهم حساسة للانفعالات العاطفية فمثلا إذا قلت لأحد المرضى في العيادة “ما فيك مرض القلب” يختلفون في ردة الفعل واحد تلقاه يقول الحمد لله وآخر يبكي وثالث يقوم ويسجد وأيضا هناك من يقوم بضم أولاده.
وواصل: تم تسجيل 8 % من مجموعة متلازمة القلب السعيد وتسببت في الوفاة ولذا ننصح بإعطاء الأخبار الإيجابية بالتدريج مثلها مثل السلبية
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