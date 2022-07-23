استشاري تغذية يكشف معلومة صادمة بشأن عسل “المانوكا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات كشف استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان، اليوم السبت، معلومة صادمة، بشأن العسل الموجود في الأسواق. وأوضح في تصريحات لـ “لإخبارية” أن عسل “المانوكا” المتوفر في الأسواق العالمية بكل أنواعه ليس عسلا طبيعيا بل معدل تقنيا وإنزيميا. وبين أن هناك تقينة اكتشفت حديثا تقوم على عازل من الإنزيمات وإضافته إلى السكريات المختلفة ليكون نوعا شبيها بالعسل تماما.

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