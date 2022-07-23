مقتل مواطنين أمريكيين في دونباس بأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، عن مقتل أميركيين اثنين في دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات كييف وموسكو، بدون أن تحدد ما إذا كانا مقاتلين.

منذ بدء العلمية العسكرية الروسية في 24 فبراير، توجه العديد من المتطوعين الأجانب، وخصوصاً الأوروبيين، إلى أوكرانيا لمساعدة قوات كييف.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “يمكننا تأكيد وفاة اثنين من المواطنين الأميركيين مؤخرًا في منطقة دونباس الأوكرانية” المتاخمة لروسيا، بدون تحديد تاريخ وظروف وفاتهما، أو أسباب وجودهما في البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية قوله “نحن على اتصال بالعائلات ونقدم لهم المساعدة القنصلية الممكنة”، موضحًا أن وزارة الخارجية لن تقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الحالي، “احترامًا للأقارب”.