شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. صفقة النصر الجديدة مُهددة بالإيقاف 6 أشهر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية إيقاف صفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الجديدة للإيقاف 6 أشهر.

ويستعد النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، للموسم الجديد عن طريق إبرام صفقات قوية لتدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي.

أبو جبل مُهدد بالإيقاف 6 أشهر

وأكدت التقارير السعودية، أن محمد أبو جبل حارس الزمالك الذي وقع مع النصر، قد لا يخوض أي مباراة حتى يناير عام 2023 المقبل.

وأشارت التقارير، إلى أن نادي النصر وقع مع الحارس الدولي المصري في فبراير الماضي، لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده.

وتابعت: "إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قررت التراجع عن إتمام الصفقة، بعد الانتقادات التي واجهتها بسبب مستوى الحارس، ليتم بعدها إعلان التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا، بالصيف الجاري".

أبو جبل يطلب عقده كامل مع النصر

وأضافت: "العالمي حاول حل الأزمة مع الحارس المصري بشكل ودي، عن طريق فسخ العقد بالتراضي، مقابل الاحتفاظ بمقدم العقد، الذي حصل عليه عند التوقيع".

وأكملت: "كما أن الإدارة قدمت حل للحارس أيضًا وهو أن يخرج على سبيل الإعارة إلى أي نادي آخر، إلا أن الحارس رفض هذين الحلين".

أبو جبل يلجأ إلى فيفا بسبب النصر

واستطردت: "أبو جبل تمسك بالحصول على قيمة عقده بالكامل، والبالغة 6 ملايين دولار تقريبًا، أو اتخاذ طريق التصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

واختتمت: "وصول الحارس إلى محاكم فيف، يعني أنه سيكون دون أي نادي حتى انتقالات يناير المقبل، ولحين صدور الحكم النهائي في تلك القضية".

مهارات أبو جبل