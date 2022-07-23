شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أهلي جدة يضع نجم منتخب مصر بديًلا للسومة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع مسؤولي نادي أهلي جدة السعودي، مهاجم المنتخب المصري ضمن اهتمامات الفريق، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث الأهلي عن تدعيم خط هجومه، بعد اقتراب السوري عمر السومة مهاجم الفريق، من الرحيل عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

- كوكا يعوض السومة في أهلي جدة

وأكد طلال العتيبي الإعلامي السعودي، وجود مفاوضات رسمية من إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، للحصول على توقيع أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني والمنتخب المصري، بالميركاتو الصيفي.

وتابع: "هناك رغبة من الإدارة الأهلاوية للتعاقد مع المهاجم المصري، حيث تم فتح خطوط اتصال معه ووكيل أعماله، من أجل تعويض رحيل السومة المُحتمل بالصيف الجاري".



وكان عمر السومة، صعد أزمته مع فريقه إلى المحاكم بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث دخل في خلاف حاد مع مجلس إدارة النادي، بسبب مستحقاته.

- السومة يطالب ناديه بكافة مستحقاته المالية



تأتي الأزمة، بعدما طالب السومة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بمبلغ 12 مليون ريال، قبل الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن السومة هدد بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد النادي الأهلي، ومجلس إدارة ماجد النفيعي، للحصول على مستحقاته.

- مهلة أخيرة من السومة إلى إدارة الأهلي قبل تقديم شكوى



وتابعت: "المهاجم السوري منح ناديه، مهلة أخيرة لتسديد مستحقاته المالية المتأخرة، قبل تقديم الشكوى، بشكل رسمي".

واختتمت: "هناك استياء داخل النادي من تصرفات اللاعب، والذي قضى 8 مواسم بين جدرانه منذ انتقاله من صفوف القادسية الكويتي في عام 2014".

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخهبعد احتلال المركز الخامس عشر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.