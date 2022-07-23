شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الزمالك المصري يوجه رسالة وداع مؤثرة للمغربي أشرف بن شرقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري رسالة وداع لنجم الفريق السابق الدولي المغربي أشرف بن شرقي والذي رحل عن القلعة البيضاء عقب نهاية عقده مع الفريق بنهاية موقعة الأهلي في نهائي كأس مصر.

الزمالك يودع بن شرقي بعد نهاية عقده

وتغلب الزمالك الخميس الماضي على فريق نادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات نهائي كأس مصر الموسم المنصرم 2020-2021 ورفض بن شرقي الرحيل قبل خوض تلك المواجهة.

ووجه نادي الزمالك رسالة وداع مؤثرة لأشرف بن شرقي حيث نشر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالته التي جاء فيها:"بعض النهايات لا تعنى بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعنى أيضًا امتدادا لشىء آخر أكثر جمالًا".

وأضافت: "ربما انتهت مسيرة أشرف بن شرقى مع الفريق ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتد".

وأنهت: "شكرًا بن شرقى على خروجك من الباب الكبير، نتمنى لك التوفيق فى وجهتك المقبلة" وهي الرسالة التي أوجعت قلوب الزملكاوية في الوطن العربي.