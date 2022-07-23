شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تعرف على موعد ظهور مصطفى محمد الأول مع نانت الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي نانت الفرنسي خلال الفترة الماضية تعاقده مع الدولي المصري مصطفى محمد قادمًا من صفوف فريق نادي جالاتا سراي التركي بعقد إعارة لمدة موسم واحد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نانت الفرنسي يضم مصطفى محمد من جالاتا سراي

واتفق نادي نانت الفرنسي مع جالاتا سراي على ان تكون مدة انتقال اللاعب لصفوف الدوري الفرنسي في صفقة إعارة مقابل دفع 250 الف يورو حتى نهاية الموسم مع دفع مبلغ 5 ملايين و750 ألف يورو حالة إتمام التعاقد معه بشكل نهائي.

ومن المُنتظر أن يرتدي مصطفى محمد مع فريقه الجديد الرقم 31 خلال الموسم القادم ومن المُنتظر أن يكون ظهوره الأول مع فريقه في ودية نادي لوريان المقرر إقامتها اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وينتظر مهاجم منتخب مصر تسجيل الظهور الرسمي الأول له مع فريقه الفرنسي الجديد يوم الحادي والثلاثين من يوليو الجاري ضد باريس سان جيرمان في الموقعة التي تجمع بينهما لحساب مباريات كأس السوبر الفرنسي.

مصطفى محمد يودع جالاتا سراي

وكان مصطفى محمد قد قام بتوديع زملاءه في صفوف فريق نادي جالاتا سراي بعد أن حسم انضمامه لصفوف الدوري الفرنسي وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام عبر خاصية الستوري:" دعمكم واحترامكم لكل شيء كان رائعا".