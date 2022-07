لمن تجاوزوا سن ال 50.. تعرف على أفضل 5 عصائر مفيدة للصحة

محمد بن مسعود - الدمام - ينصح خبراء التغذية بشرب بعض أفضل العصائر التي يمكنك تناولها بعد سن الخمسين، وفق موقع Eat this Not that.

عصير البرتقال المدعم

عصير البرتقال المدعم بفيتامين (د) هو خيار رائع لمن تقدم في السن، لأن فيتامين (د) غالباً ما ينقصه النظام الغذائي.

عصير الرمان

يحتوي الرمان على نسبة عالية جداً من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول، التي أظهرت أنها تساعد في خفض مستويات الالتهاب وضغط الدم، والتي يمكن أن تكون مهمة جدًا لمن يعانون من آلام في المفاصل، أو لديهم مستويات عالية من التوتر.

عصير الشمندر

أظهرت المزيد من الأبحاث أن الشمندر مفيد لخفض ضغط الدم ومنع التدهور المعرفي (cognitive decline)، وهما مشكلتان شائعتان بين كبار السن.

عصير البرقوق

أظهرت الدراسات أن من 4 إلى 10 حبات برقوق يومياً تمنع فقدان العظام لدى النساء بعد سن اليأس، ويرجع ذلك على الأرجح إلى محتواها من البورون (boron).

عصير جامو

مصنوع من العديد من المكونات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة العالية مثل الكركم والزنجبيل والعسل والليمون.