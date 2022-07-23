المملكة تقدم 10 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في السودان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، توقيع المملكة على اتفاقية لتقديم الدعم الغذائي، بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، بمبلغ 100 مليون دولار، استجابة لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان.

وتأتي الخطوة مساهمة من المملكة في تمويل الاتفاقية من خلال دعم الصندوق الاستئماني بالشراكة مع عدد من الجهات المانحة.