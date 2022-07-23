هل يحق للبنك سحب سيارة عند الحصول على قرض منهي بالتملك؟.. استشاري قانوني يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المستشار القانوني عبدالرحمن الربعي مدى أحقية البنوك في سحب السيارة عند الحصول على قرض لشرائها منتهي بالتملك.

وقال في مداخلة لـ” الإخبارية”، أنه لا يحق للبنك سحب سيارة منتهية بالتملك من العميل دون أمر قضائي حيث يعد هذا التصرف جريمة جنائية وانتهاكا للخصوصية.

وأضاف أن القانون يحمي الأشخاص وممتلكاتهم من بيوت وسيارات الخاصة ولا يحق للغير أخذها إلا بأمر قضائي.