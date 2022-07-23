شؤون الحرمين تطلق البرنامج الصيفي لحلقات القرآن الكريم الإثرائية في المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام اليوم البرنامج الصيفي لحلقات القرآن الكريم الإثرائية بالمسجد الحرام لعام 1443 هـ. ويمتد البرنامج على مدى (35) يوماً ابتداء من اليوم حتى ٢٨ /١ /١٤٤٤ هـ حضورياً في (بدروم توسعة الملك فهد) للطلاب (والتوسعة الشمالية للطالبات), ويتيح عدد من المسارات تتضمن الإتقان العالي والمراجعة والتثبيت والحفظ الجديد ومسار وفود الحرم وحفظ سور منتقاة، كما يتميز البرنامج بإمكانية المتابعة بعد انتهاء البرنامج لمن يرغب والمرونة والتيسير وتوفير بيئة تعليمية فريدة وفقرات ترويحية وإتاحة اختيار فترة أو أكثر من ست فترات للطلاب واختيار فترة من ثلاث فترات للطالبات علماً بأن مدة الفترة (٣) ساعات ونصف. أخبار قد تهمك

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