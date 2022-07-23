محمد بن مسعود - الدمام - علق وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على فوز الرباع على العثمان بالميدالية الذهبية بمنافسات بطولة آسيا للشباب. وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، : أبارك للربّاع السعودي الأولمبي علي العثمان، تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات البطولة الآسيوية للشباب والناشئين. وأضاف :إنجازات تتواصل.. ودعم كريم مستمر من المملكة “. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزير الرياضة على فوز الرباع “العثمان” بذهبية بطولة آسيا للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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