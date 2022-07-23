شاهد.. متحدث الأرصاد يكشف حقيقة الخرائط المتداولة للحمل الحراري في المملكة.. ووصول الحرارة إلى 60 درجة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف متحدث الأرصاد حسين القحطاني حقيقة الخرائط المتداولة باللون الأحمر للحمل الحراري وأنها تعبر عن مناخ المملكة ودول مجاورة.

وقال خلال مداخلة له على قناة ” الإخبارية” أن هذه الخرائط غير صحيحة ولا تعبر عن أجواء المملكة وإنما هذه الخرائط متداولة ويتم العمل بها في مراكز الأرصاد العالمية والمحلية ويوجد في المركز الوطني للأرصاد العديد من هذه الخرائط، ولا يمكن تفسيرها إلا من قبل المختصين.

وتابع: نحن في فصل الصيف ودرجات الحرارة مرتفعة على مناطق المملكة، وتتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية ، وتم تقديم المعلومات للجهات المستفيدة لإعداد الخطط لتتناسب مع هذه الأجواء.

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وأردف: كثير من دول العالم وخاصة في أوروبا التي تعاني من موجات حارة تقوم بالنظر في خططها التنموية حتي تتناسب مع الأجواء المحتملة خلال السنوات القادمة.

وحول الدراسات التي تتوقع وصول درجات الحرارة إلى 60 درجة مئوية بعد 50 عاما ، قال : ” لا يمكن التنبؤ بهذه الطريقة ولا يمكن العيش تحت هذه الحرارة العالية على الكرة الأرضية ، مضيفا أن التقارير تشير إلى تدرج مناحي وحالات حادة تؤثر على العالم ونحن جزء من العالم ونتعامل وفق هذه المعلومات لوضع الخطط التي تساهم في الحد من هذه الظواهر الجوية.