بعثة دراجات الفتح تغادر إلى معسكرها في سلوفينيا

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غادرت مساء اليوم السبت بعثة فريق الدراجات بنادي الفتح إلى جمهورية سلوفينيا وتحديداً في مدينة نونو ميتسو. ويأتي وذلك لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي للوقوف على أتم الاستعدادات لمنافسات الموسم القادم. وتعتبر هذي المرحلة الثانية لاستعداد فريق الدراجات وستكون فترة المعسكر من ( 23 يوليو – 24 أغسطس ) وضمت البعثة 18 لاعباً بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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