وزير الرياضة يوجه رسالة لـ”العثمان” بعد تتويجه بذهبية آسيا لرفع الأثقال

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وجه وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة إلى لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال علي العثمان، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية.

وكتب الفيصل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أبارك للربّاع السعودي الأولمبي علي العثمان، تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات البطولة الآسيوية للشباب والناشئين، إنجازات تتواصل.. ودعم كريم مستمر “.

نجح الرباع السعودي علي العثمان، في التتويج بالميدالية الذهبية، في فئة 96 كجم، خلال منافسات البطولة الآسيوية للشباب والناشئين المقامة بالعاصمة الاوزبكية طشقند.

ونشر الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق عليه: “قبل قليل الرباع السعودي علي العثمان يخطف الذهب الآسيوي في فئة 96 كجم بالعاصمة الاوزبكية طشقند.. راية التوحيد ترفع والسلام الملكي يعزف”.





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Source akhbaar24

