كيكي سيتين يعود للتواصل مع “الشباب”

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أفادت تقارير صحفية بأن المدير الفني الإسباني، كيكي سيتي قد عاد للتواصل مرة أخرى مع مسؤولي نادي الشباب. ومن المقرر، بحسب التقارير الصحفية ذاتها، أن يتم حسم ملف المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة. وأتمت التقارير الصحفية ذاتها بالتنويه إلى مجلس إدارة نادي الشباب يضع 3 مدربين آخرين للتعاقد مع أحدهم.

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