“نيمار” يحسم مصيره مع سان جيرمان الفرنسي

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حسم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، مصيره مع ناديه الحالي، في ظل التقارير الأخيرة التي ربطته بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وقال نيمار ، اليوم السبت في طوكيو، إنه يريد البقاء في «حديقة الامراء» هذا الموسم على الرغم من التكهنات المستمرة بشأن مستقبله.

وقال نيمار بعد فوز فريقه على أوراوا ريدز (3-صفر) في جولته اليابانية الصيفية: “أريد دائمًا البقاء في النادي.. لكن لا أعرف ما هي خططهم بالنسبة لي”.

وكان لاعب ريال مدريد الإسباني، كاسيميرو، أشاد بقدرات مواطنه ونجم باريس سان جيرمان نيمار، مؤكدًا أنه إذا لم يرغب في الاستمرار مع الفريق الباريسي فإن أبواب فريق العاصمة الإسبانية مفتوحة له.

وأوضح كاسيميرو في تصريحات لـ”سبورت تي في” خلال معسكر إعداد ريال مدريد في الولايات المتحدة الأميركية: “نيمار يمكنه اللعب لأي فريق في العالم.. إذا أراد باريس سان جيرمان التخلص منه، فنحن نريده”.

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Source akhbaar24

