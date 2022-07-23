الجامعة العربية المفتوحة تفتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول للعام القادم

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المناطق_واس

بدأت الجامعة العربية المفتوحة استقبال طلبات القبول والتسجيل ببرامج البكالوريوس في الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023م، بجميع فروعها في (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء)، ويستمر حتى تاريخ 2282022م، الموافق 2311444هـ.

وتوفر الجامعة برامج تعليمية ومناهج عالمية المعايير تقوم على إعداد الطلبة علميًا وعمليًا، وتعمل على تزويدهم بمختلف المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجالات مختلفة، وتعتمد الجامعة نظام التعليم المنتظم المدمج؛ الذي يجمع ما بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت.

وأوضح مدير إدارة القبول والتسجيل إبراهيم الفاضل أن التسجيل متاح حاليًا عبر الموقع الإلكتروني: www.arabou.edu.sa, ويمكن الاطلاع على الشروط من خلاله, مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة في الجامعة هي كلية دراسات إدارة الأعمال؛ التي تشمل مسار النظم الإدارية، ومسار التسويق، ومسار المحاسبة، وبكالوريوس المحاسبة باللغة العربية، وكلية دراسات الحاسب الآلي؛ التي تشمل مسار تقنية المعلومات والحوسبة ومسار علوم الكمبيوتر، ومسار الحوسبة مع الأعمال، ومسار الشبكات والأمن، ومسار تطوير الويب، وكلية الدراسات اللغوية؛ التي تشمل مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.

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Source almnatiq

