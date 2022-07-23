مسؤول بـ “التأمينات الاجتماعية” يكشف أبرز مميزات برنامج ” تقدير ” للمتقاعدين.. ويوضح الهدف منه

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أوضح مدير إدارة الإعلام والتواصل الرقمي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،عبدالسلام الفوزان أبرز مميزات برنامج” تقدير” للمتقاعدين الذي أطلقته المؤسسة.

وقال الفوزان حسب” سبق”:”أن استراتيجية برنامج تقدير تهدف لبناء شراكات استراتيجية مــع الجهــات ذات العلاقــة لتقديم خدمات مميزة ومتنوعة، مــــن خــلال منصــــة إلكترونية حديثة”.

وأشار “الفوازن” إلى أن أبرز مميزات برنامج “تقدير” أنه يقدم عروضًا حصرية بأسعار خاصـة للمتقاعدين وأسرهم والمستفيدين في مختلف المجالات “طب، تعليــم، ترفيه، فنادق، نقل”، وعروضًا أخرى تغطي كافة مناطق المملكة.

وتابع، يهدف البرنامج إلى بناء قاعدة بيانات خاصة بالمتقاعديــن، واستثمار خبراتهم وتوظيفها في مجالات العمل المختلفة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وأردف، يوفر عروضًا مميّزة على برامج التمويل المختلفة التي تقدمها كبرى الجهات التمويلية، كما يهدف إلى تنظيــم فعاليـات وأنشطـة مختلفــة لأعضاء البرنامج فـي كافـة مناطق المملكة، بالتعاون مع شركاء البرنامج والجهات المتخصصة.

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Source almnatiq

