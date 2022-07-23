“المرور” يعلن عن مزاد إلكتروني للوحات عبر أبشر

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ينطلق، غداً (الأحد)، مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تقيمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة “أبشر”؛ لتمكين الراغبين من شراء اللوحات المميزة. وأوضح المرور أن المزاد ينطلق غداً الموافق 24 يوليو، ويستمر حتى (الأربعاء) الموافق 27 من الشهر نفسه. ويمكن المشاركة في المزاد من خلال الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار المرور، وأخيراً خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

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