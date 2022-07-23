شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يستقر على 3 بدائل للتونسي علي معلول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقرت شركة الكرة بالنادي الاهلي المصري برئاسة الأستاذ ياسين منصور على المراكز التي تحتاج لدعم خلال الموسم الكروي القادم وعلى رأسها مركز الظهير الأيسر الذي يشغله الدولي التونسي علي معلول.

وتسعى شركة الكرة بالنادي الأهلي إلى تدعيم الصفوف بمجموعة كبيرة من أفضل اللاعبين لضمان المنافسة على جميع الألقاب الممكنة محلية كانت أو قارية بعد ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على يد الوداد المغربي بثنائية نظيفة وخسارة لقب كأس مصر 2020-2021 على يد الزمالك.

الاهلي يستقر على ثلاثة لاعبين بدلاء لعلي معلول

علي معلول

وعلم موقع “ السعودية سبورت 365 ” أن شركة الكرة أعلنت ثلاثة أسماء يمكنها منافسة معلول على مركز الظهير الأيسر الموسم القادم.

ولعل من أبرز تلك الأسماء محمد شكري لاعب الفريق المعار لصفوف ثاني سموحة حيث قدم مؤخرًا عروضًا مميزة رفقة الفريق السكندري.

أما اللاعب الثاني هو محمد حمدي مدافع فريق نادي بيراميدز وهو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم وسبق وأن وقع بالفعل على عقود عودته من جديد لصفوف النادي الأهلي.

ثالث الخيارات هو النجم الدولي كريم حافظ لاعب منتخب مصر الذي يلعب في الدوري التركي ويرغب في العودة للنادي الاهلي خصوصا أنه أحد ناشئى القلعة الحمراء.

ومن المُنتظر أن يحسم المدير الفني للمارد الأحمر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للقلعة الحمراء قراره النهائي بخصوص الصفقات الثلاثة قبل صدور قرار رسمي من الإدارة.