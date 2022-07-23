شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. يوهان بولي يرفض عرضا سعوديا مغريا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رفض الدولي الإيفواري يوهان بولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري عرض مغري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يوهان بولي يرفض عرض مغري من الدوري السعودي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن بعض المصادر الصحفية خرجت اليوم السبت أكدت أن بولي رفض عرض مغربي من أجل الإنضمام لصفوف نادي ضمك السعودي.

وأوضحت تلك التقارير أن بولي تمسك بالبقاء لمدة موسم آخر مع فريقه القطري من أجل إستكمال مباريات دوري أبطال آسيا مع نادي الريان الذي تأتي للدور ثمن النهائي فيه".

ويعد اللاعب الإيفواري واحد من أبرز لاعبي فريقه خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا بعد أن نجح في تسجيل أربعة أهداف.

أما فيما يخص مشاركاته في بطولة الدوري القطري مع الريان فقد شارك بولي في سبعة عشر مباراة خلال 1435 دقيقة في موسم 2021-2022 نجح خلالهم في ثمانية أهداف.

يُذكر أن بولي قد إنضم لصفوف نادي الريان قادمًا من صفوف نادي سينت ترويدن البلجيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية للعام 2020 ويستمر عقده حتى يونيو 2023.

