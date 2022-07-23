بث المباشر.. أشواط الفترة المسائية فئة مفاريد ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 2022

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات مهرجان سمو ولي العهد للهجن 2022 على ميدان الطائف للهجن، على مدار 44 يوماً من التنافس بين المشاركين من دول مختلفة خليجية وعالمية. ويأتي السباق على عدة فئات في مرحلته التمهيدية، وهي فئة المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط الماراثون،
وتأتي المرحلة النهائية في أشواطها على الفئات: الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط رموز الحيل والزمول، وتشكل هذه الأشواط في مجموعها ما يقارب 591 شوطاً موزعة على أيام السباق.
وستنطلق مساء اليوم أشواط مسابقة فئة المفاريد، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حامية بين المتنافسين للفوز بجائزة الأسرع.
من جانب آخر، تعد الجوائز المرصودة للمهرجان الأكبر في قيمتها على مستوى الرياضات في المملكة التي قُدِّرت بأكثر من 56 مليون ريال، من ضمنها جائزة سيف ولي العهد البالغة مليون ريال، فيما اختلفت مسافات الأشواط التي تتراوح ما بين 2 و6 كيلومترات.
يذكر أن المهرجان الذي يقام على أعرق ميادين الهجن في المملكة، وافتتح عام 1406هـ، يعدّ وجهة رئيسة لملاك وعشاق الهجن وحاضنًا للموروث الأصيل، وذا أثراً إيجابياً كبيراً على الجانبين الاقتصادي والسياحي، سيرفع من مستوى السياحة في المنطقة نظير كثافة الحضور المتوقعة .
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