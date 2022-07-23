هل ستشهد المملكة ارتفاعاً للدرجات الحرارة يصل الـ60 درجة مئوية؟.. “متحدث الأرصاد” يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني حقيقة الخرائط المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي للحمل الحراري، وظهور بعض المناطق باللون الأحمر التي تدل على ارتفاع شديد لدرجات الحرارة.

وأبان في مداخلة مع “الإخبارية” أن هذه الخرائط غير صحيحة، لافتاً إلى أنه لابد عدم الأخذ إلا من خلال مركز الأرصاد أو من قبل المختصين.

وأكد أن درجات الحرارة بالمملكة تشهد ارتفاعاً بسبب فصل الصيف، وستشهد بعض المناطق الـ50 مئوية خلال هذا الصيف.

وحول وصول درجات الحرارة إلى 60 بعد 50 عاماً، أوضح أنه لا يمكن التنبؤ بذلك، مشدداً على أن الدراسات التي صدرت في هذا الصدد غير دقيقة ولا يمكن العيش تحت هذه الحرارة العالية.