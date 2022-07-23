تعرف على مميزات خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أتاحت منصة أبشر خدمة مكنت الأفراد من مبايعة المركبات إلكترونيًا، وهي متاحة على مدار الساعة. وأوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” أبرز مميزات هذه الخدمة، وهي: -الأمان في تحويل قيمة المركبة من خلال حساب ضامن. -توصيل الاستمارة الجديدة. -الاستلام المباشر للمركبة من البائع. أخبار قد تهمك -متاحة على مدار الساعة.

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