اخبار الخليج – الأنصاري يرعى حفل «تفوقي من أجل البحرين» لتكريم 236 طالبا وطالبة

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز تمكين شباب البحير الحفل السنوي الثامن لتكريم الطلبة المتفوقين والبالغ عددهم 236 طالب وطالبة لأهالي منطقتي البحير والحجيات بمختلف المراحل الدراسية تحت شعار «تفوقي من أجل البحرين» مساء يوم الأربعاء في قاعة الجامعة الخليجية برعاية سعادة النائب أحمد يوسف الأنصاري.

وفي كلمة لراعي الحفل ثمن خلالها الدور الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في ضمان حق التعليم للجميع وضمان تكافؤ الفرص التعليمية للجنسين والتحول لأساليب التعليم الحديثة.

وعبر راعي الحفل عن فرحته لعودة حفل «تفوقي من أجل البحرين» بعد انقطاع الفعالية لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وأهمية هذا الحفل السنوي الذي يترك الأثر الجميل في نفوس الطلبة وأولياء الأمور.

وبدوره أعرب نائب رئيس مركز تمكين شباب البحير عبدالله بوجندل عن شكره وتقديره للأنصاري على رعايته الكريمة للحفل الثامن، وبدوره أعرب نائب رئيس مركز تمكين شباب البحير عبدالله بوجندل عن دور الأنصاري في انجاح الفعاليات ودعمه اللامحدود وعدم تردده في دعم المشاريع وأنشطة المركز والسعي في تحقيق أفكار الشباب التي تسهم في تطوير وترجمة أهدافهم.

وأشاد بوجندل بدعم الجامعة الخليجية وترحيبها في تنظيم حفل المركز السنوي بقاعة الجامعة بالإضافة لدعم شركة المدينة الذهبية لخدمات الطباعة ومؤسسة سيار للأنتاج الفني على تغطيتهم الفعالية.

واضاف بوجندل بأن مركز تمكين شباب البحير ينظم حفل «تفوقي من أجل البحرين» سنوياً بهدف مشاركة الطلبة وأولياء الأمور فرحتهم وتشجيعهم في المواصلة على التفوق لخدمة وبناء الوطن.