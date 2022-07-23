اخبار الخليج – حمامة السلام البحرينية تحط فى البوسنة عبر مهرجان «الفن من اجل السلام»

محمد بن مسعود - الدمام - اعلنت جمعية البحرين – البوسنة والهرسك للصداقة والأعمال ومجموعة الفن من اجل السلام عن اقامة مهرجان بحرينى كبير ومتنوع الفعاليات وبمشاركة واسعة الفنانين الذين يمثلون كل قطاعات الفن فى البحرين وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجموعة الفن من اجل السلام.

اعلن عن ذلك رئيس الجمعية رجل الأعمال السيد جواد الحواج، والفنان عباس الموسوي رئيس المجموعة فى مؤتمر صحفى عقد مساء يوم الخميس الموافق 21 يوليو الجارى بمقر مجموعة الحواج التجارية بحضور اعضاء من الجانبين، واكد الحواج على اهمية هذه الباكورة النوعية من العمل النوعي المشترك بين الجانبين، وقال ان هذا المهرجان يصب فى خدمة اهداف الجمعية فى تنمية مختلف الروابط والعلاقات مع جمهورية البوسنة والهرسك والدول الصديقة بوجه عام، خاصة انه يصب فى اطار توجهات قيادة مملكة البحرين فى كل ما يخدم جهود السلام حول العالم، واشار الى انه فى هذا السياق يأتي التعاون النوعي المشترك بين الجمعية ومجموعة الفن من اجل السلام عبر المهرجان الذى سينطلق فى العاصمة البوسنية سراييفو فى 9 اكتوبر القادم بمشاركة واسعة من الفنانين التشكيليين والحرفيين والنحاتين والمطربين وغيرهم، الى جانب مجموعة من اصحاب الأعمال البحرينيين.

وبدوره اعرب رئيس ومؤسس مجموعة الفن من اجل السلام الفنان عباس الموسوي عن اعتزازه بالتعاون المشترك بين المجموعة والجمعية، قال: اننا فى المجموعة نؤمن بان الفن رسالة للسلام، وان ثقافة السلام من خلال اللوحة والعمل الفنى يعزز هدف التوعية وخاصة لدى النشئ بمفهوم السلام والتعايش السلمى، وقال ان المهرجان يحمل شعار حمامة السلام بمشاركة 100 فنان بحرينى وهو امتداد لمشروع السلام الذى انطلق فى العام 1993، كما تطرق المدير التنفيذى لمنصة «الوان الشرق» الفنان مهدى الجلاوي الى العديد من الجوانب المتصلة بالمهرجان ومعايير المشاركة بالمهرجان الذى يمتد لنحو اسبوع واحد.