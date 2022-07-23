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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل مهرجان صيف البحرين إثراء الأجواء الثقافية في المملكة عبر عروضه ونشاطاته المتنوعة، حيث انطلقت يوم أمس الجمعة الموافق يوليو 2022م عروض فرقة سيرك داسيلفا للدمى في الصالة الثقافية. وتستمر العروض يوم غد الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري وذلك الساعة 5:00 مساءً والساعة 8:00 مساءً. ويمكن للعائلات مع أطفالهم من عمر 3 سنوات فما فوق الحضور والاستمتاع بما سيقدمه السيرك القادم من المملكة المتحدة.
وخلال عروضه على مدى اليومين الماضيين، قدّم السيرك للجمهور تجربة فريدة مع ألعاب بهلوانية جوية على الأرجوحة الطائرة والحركات المذهلة على الدراجات والقفز على الترامبولين صعوداً وهبوطاً، إضافة إلى مزج ذلك بكوميديا مضحكة مع تصرفات المهرجين المشاغبين.
من الجدير بالذكر أن مهرجان صيف البحرين يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويقدّم فعالياته في كل من متحف البحرين الوطني، الصالة الثقافية ومركز الفنون الذي يشهد ورش عمل متنوعة مناسبة لجميع الأعمار.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – أجواء من المرح والضحك يقدّمها سيرك داسيلفا للدمى في الصالة الثقافية ضمن مهرجان صيف البحرين 14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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