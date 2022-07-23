شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عضو النصر يكشف تفاصيل قوية في قضية حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف توفيق الخليفة العضو الشرفي الذهبي بنادي النصر، عن مفاجأة جديدة بما يتعلق بقضية ناديه مع المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق السابق والاتحاد الحالي.

وتواجد حمدالله في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل أن تفسخ إدارة مسلي آل معمر عقده؛ بحجة سلوكياته المشينة، وانتقاله بعد ذلك للعميد في صفقة مجانية.

النصر يشكو حمدالله إلى فيفا

وقدم العالمي شكوى ضد اللاعب والاتحاد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولجنة الاحتراف السعودية، مصحوبة ببعض التسجيلات التي تؤكد تحريض العميد للاعب من أجل الرحيل عن ناديه.

وأكد الخليفة في تصريحات تلفزيونية، أنه حاول حل أزمة النادي مع اللاعب، بعدما قام بالتفاوض معه بشكل شخصي، قبل فسخ عقده.

الخليفة يشرح أسباب فضل استمرار حمدالله

وتابع: "حاولت التدخل بين الطرفين، وتهدئة الخلافات بين إدارة آل معمر والمهاجم المغربي، لضمان بقائه لعدة سنوات أخرى، ولكن كل المحاولات فشلت".

واختتم: " كان يوجود مكالمات بين حمد الله والاتحاد، قام مسؤولو العميد من خلالها، بتحريض النجم المغربي، وبالتالي كان اللاعب حسم قراره".

النصر يقدم تسجيلات تؤكد تآمر ضد النادي



وكان نادي النصر، قام بتقديم تسجيلات صوتية، إلى "فيفا" ولجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تزعم بوجود تآمر، لرحيل اللاعب عن العالمي، والانضمام إلى قلعة العميد.



الاتحاد يطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد رئيس النصر



وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن الاتحاد لم يقف مكتوفي الأيدي أمام النصر، ليقرر العميد رفع شكوى أمام الجهات المختصة، ضد مجلس إدارة نادي النصر، بشأن كيفية حصولهم على تسجيلات هاتفية، مصونة بسرية الاتصالات.

وتابعت: "اتحاد جدة في شكواه، شدد على أن الوصول إلى هذه التسجيلات الصوتية، يتطلب إذنًا من جهات رسمية، وهو ما لم يقم به النصر ومسؤوليه، لتطالب باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد مسؤولي النصرء بسبب انتهاك سرية الاتصالات، والحصول على تسجيلات صوتية، بشكل مخالف، ودون الحصول على أي أذونات مسبقة"