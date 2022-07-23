شكرا لقرائتكم خبر عن آدم زرقان يحسم موقفه من عرض ليون ويفاجئ جمال بلماضي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن موقف الدولي الجزائري آدم رزقان من الانتقال لصفوف فريق نادي ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آدم زرقان يحسم موقفه من عرض ليون الفرنسي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الدولي الجزائري آدم رزقان قد رفض فكرة الانضمام لعملاق الدولي الفرنسي نادي ليون خلال الميركاتو الجاري على أقل تقدير.

ويعد اللاعب الجزائري واحد من أبرز المواهب الجزائرية والعربية خلال الفترة الحالية حيث نجح في تقديم أداء مميز له مع فريق شارلوروا البلجيكي وهو الأمر الذي وضعه في دائرة إهتمامات فريق نادي ليون.

وخرج اللاعب في تصريحات صحفية لمجلة “ لافونير ” البلجيكية مؤكدًا أنه يحب نادي ليون لكن في حال تغيير الأجواء سوف أقوم بالذهاب لفريق يلعب في البطولات القارية من أجل ضمان مواصلة التطور التدريجي.

ويعد ذلك الرد صادمًا بالنسبة لرئيس النادي الفرنسي ميشال أولاس الذي كان يمني النفس بالظفر بخدمات واحد من خريجي مدرسة بارادو الجزائري ولكن عدم الوصول لأي من البطولات القارية المسم القادم يجعله خارج حساباتهم خلال الصيف الجاري.

زرقان يفاجئ جمال بلماضي

واعلن زرقان خبر سار بالنسبة للمدرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري متعلق بالمركز الذي سيقوم بشغله خلال الموسم القادم في الدوري البلجيكي أن مدربهقرر تحويله لوسط ميدان بشكل دائم بعد أن لعب في مركز الهجوم الموسم الماضي.

وواصل أنه يمني النفس لتأكيد الأرقام الجيدة التي قدمها الموسم المنصرم بعد أن نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ستة آخرين ولكن الأكيد هو التواجد في قلب الملعب لمساعدة زملاءه بالتمريرات الحريرية.