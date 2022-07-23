التدريب التقني والمهني بالقصيم يفتح باب القبول غداً لبرامج الدبلوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم غداً الأحد، موعداً لفتح القبول الإلكتروني للراغبين والراغبات في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأفاد مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن أن فترة التسجيل للفصل التدريبي الأول 1444هـ لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والمسائية ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 ذي الحجة 1443هـ في جميع المنشآت التدريبية في المنطقة البالغ عددها 7 كليات وفرع كلية للبنين و 4 كليات للبنات بالإضافة إلى 5 معاهد صناعية ثانوية ومعهد للعمارة والتشييد عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .